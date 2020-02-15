Как технология блокчейн может помочь индустрии спорта
Днем 14 февраля на площадке Цифрового делового пространства состоялась международная конференция "Будущее спорта 2.0.3.5.". Известный продюсер и инвестор Александр Шульгин собрал в российской столице ведущих экспертов и представителей индустрии для того, чтобы оценить влияние технологий блокчейн на развитие спорта.
Блокчейн можно представить как гигантскую распределенную базу данных, не имеющую единого центра. Система состоит из множества блоков, в которых хранится информация. Их число постоянно увеличивается. Среди преимуществ блокчейн-технологий отмечают отсутствие необходимости прибегать к услугам посредников, а также невозможность фальсификации данных.
"Могут ли технологии обеспечить справедливость? Могут ли технологии сделать игру интереснее?" – задался вопросами Александр Шульгин.
Ответ на оба этих вопроса, а также на целый перечень других, положительный. Блокчейн-технологии помогут оберегать спортсменов на тренировках, подбирать для них идеальный режим, обеспечивать честное антидопинговое наблюдение, которое невозможно будет обмануть ни для приема незаконных препаратов, ни для необоснованной дискредитации спортсменов по политическим мотивам.
О том, что технологии блокчейна смогут стать инструментом для выстраивания доверия в антидопинговой сфере, рассказал директор Международной федерации джиу-джитсу в Абу-Даби Йоаким Тумфарт. С ним согласился и президент Международной федерации джиу-джитсу Панагиотис Теодоропулос.
Глава Bitcoin Association Джимми Нгуйен, в свою очередь, подчеркнул, что уже сейчас у биткоина есть все возможности, чтобы обеспечивать надежное хранение необходимых для развития спортивной индустрии данных. На основе биткоина, считает эксперт, можно создать не только рынок данных. Это весьма гибкий инструмент, который можно применять для развития в любом направлении, и сфера его применения в действительности ограничена лишь фантазией самого человека.
В частности, биткоины можно использовать для оплаты и подтверждения электронных билетов, для вовлечения фанатов спорта в самые разные активности как на стадионах и спортивных площадках, так и в других местах.
Президент Total Sports Investments и эксклюзивный представитель футбольного клуба "Тоттенхэм" в 25 странах Роман Дубов на примере команды поделился своим опытом использования современных технологий. Менеджмент, который стремится максимизировать прибыль и сделать по-настоящему качественный продукт из всего – от самой игры, до стадиона и тренировочной базы, – будет использовать самые современные технологии.
При этом на вопрос Александра Шульгина, что же мешает такой соблазнительной и во всех смыслах выдающейся технологии, как блокчейн, развиваться в рамках спортивной индустрии еще стремительнее, участники международной конференции признались, что пока не все участники рынка готовы к смелым шагам. Многие гиганты индустрии продолжают работать по старинке и пока плохо понимают криптовалюты и то, каким образом это может быть выгодно.
Однако, в конечном итоге, уверены эксперты, в этой сфере повторится история интернета. Сперва недооцененная серьезными игроками отрасль принесла огромные дивиденды тем, кто первым сделал ставку на современные технологии. Это шанс для небольших компаний, локальных спортивных федераций и тех игроков, которые умеют смотреть на перспективу.
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