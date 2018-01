Рядом с аэропортом Дублина бушует пожар

Огромный пожар начался недалеко от аэропорта столицы Ирландии Дублина. Как сообщает The Irish Sun, с огнем борются 8 пожарных бригад.

Пламя вспыхнуло на заводе по пеработке машин, пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

We now have 8 units attending the St Margarets / Sandyhill fire near the airport including aerial ladder & foam unit #Dublin #fire pic.twitter.com/af0UmalbGQ

На фотографиях из микроблога Twitter Дублинской пожарной бригады видно, что огромные клубы дыма заполнили всю территорию, охваченную пожаром. Полиция просит водителей быть внимательными и избегать зоны бедствия. В аэропорту Дублина объявили, что ЧП не вызовет изменения в работе воздушной гавани.

Firefighting operations are continuing at the vehicle recycling centre in St Margarets. Our aerial drone unit is now on scene to help direct firefighting resources. This will be done with close liaison with the @IAApress pic.twitter.com/DyFENgPPGO