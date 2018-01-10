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Рядом с аэропортом Дублина бушует пожар

Фото: twitter.com/DubFireBrigade
Огонь охватил огромную территорию

Огромный пожар начался недалеко от аэропорта столицы Ирландии Дублина. Как сообщает The Irish Sun, с огнем борются 8 пожарных бригад.

Пламя вспыхнуло на заводе по пеработке машин, пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

На фотографиях из микроблога Twitter Дублинской пожарной бригады видно, что огромные клубы дыма заполнили всю территорию, охваченную пожаром. Полиция просит водителей быть внимательными и избегать зоны бедствия. В аэропорту Дублина объявили, что ЧП не вызовет изменения в работе воздушной гавани.

Информация обновляется.


Светлана БОГДАНОВА
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