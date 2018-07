Крылатая машина пересекла воздушную границу Тель-Авива. Самолет "Сухой" приближался со стороны Сирии. Израильские силовики поразили его двумя зенитными ракетами "Patriot". Су-22 перехвачен, сообщили в пресс-службе израильской армии.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER