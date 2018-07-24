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Крылатая машина пересекла воздушную границу Тель-Авива. Самолет "Сухой" приближался со стороны Сирии. Израильские силовики поразили его двумя зенитными ракетами "Patriot". Су-22 перехвачен, сообщили в пресс-службе израильской армии.
Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER— IDF (@IDFSpokesperson) 24 июля 2018 г.
Эту информацию подтверждает в своем Twitter корреспондент Jerusalem Post, который получил сведения от представителя ВС. Известно также, что истребитель Сухого "пробрался" с севера Израиля почти на 2 км воздушного пространства страны. Об этом оповестил тревожный сигнал. Сирены сработали в городе Кацрин, недалеко от Иорданской долины и Голанских высот. Как раз из-за статуса последних страны много лет конфликтуют.
Like yesterday, residents of northern #Israel are sharing photos of the launch of a missile defense system from the city of Safed. Possibly Patriot pic.twitter.com/jaWDqPu64q— Anna Ahronheim (@AAhronheim) 24 июля 2018 г.
Другие подробности не известны, также как дальнейшая судьба пилота и конкретное время пуска ракет. Говорится, что он произошел ранним утром.
Сбитый самолет, предположили израильтяне, – участник боевых действий с оппозицией. Однако, по сведениям сирийской стороны, "Сухой" наносил удары по позициям запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, при этом не покушаясь на территорию Тель-Авива.
По последней информации, сирийские истребители, не нарушая воздушных границ, выполняют боевые задания, говорится в сообщении агентства САНА, передает РИА "Новости".
Добавим, помимо территориальных разногласий у Израиля с Сирией есть и другие причины для ссоры. Первый неоднократно наносил удары по объектам второй, дабы врагу не досталось современное оружие.
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