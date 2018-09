У здания ВВС в Лондоне прогремел взрыв

Оранжевый минивэн, припаркованный возле главного офиса телерадиовещательной корпорации в британской столице, был трижды взорван. Операция прошла под контролем местной полиции.

Контролируемые подрывы производились с помощью специального самоходного робота, сообщили очевидцы The Sun.

Известно, что из здания никого не выпускали, сотрудникам ВВС строго-настрого запретили подходить к окнам. По понятным причинам вход в штаб-квартиру был строго воспрещен.

Police have just carried out two controlled explosions outside BBC W1. Suspect package. Hallam Street cordoned off. Staff told to keep away from windows. pic.twitter.com/8lTW9F2TtI