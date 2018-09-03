Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У здания ВВС в Лондоне прогремел взрыв

На воздух взлетел подозрительный автомобиль

Оранжевый минивэн, припаркованный возле главного офиса телерадиовещательной корпорации в британской столице, был трижды взорван. Операция прошла под контролем местной полиции. 

Контролируемые подрывы производились с помощью специального самоходного робота, сообщили очевидцы The Sun.

Известно, что из здания никого не выпускали, сотрудникам ВВС строго-настрого запретили подходить к окнам. По понятным причинам вход в штаб-квартиру был строго воспрещен.


Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Маккейн с того света оставил послание Путину

Участие украинца в похоронах сенатора назвали обращением к российскому лидеру

Не вернете: США посоветовали украинцам забыть о Крыме

Американцы считают, что Москва больше никогда не отдаст полуостров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей