Здоровье
- Занятия спортом грозят ранней смертью
- Люди обретут вечную жизнь через 2 года
- Повысить потенцию поможет особая диета
Оранжевый минивэн, припаркованный возле главного офиса телерадиовещательной корпорации в британской столице, был трижды взорван. Операция прошла под контролем местной полиции.
Контролируемые подрывы производились с помощью специального самоходного робота, сообщили очевидцы The Sun.
Известно, что из здания никого не выпускали, сотрудникам ВВС строго-настрого запретили подходить к окнам. По понятным причинам вход в штаб-квартиру был строго воспрещен.
Police have just carried out two controlled explosions outside BBC W1. Suspect package. Hallam Street cordoned off. Staff told to keep away from windows. pic.twitter.com/8lTW9F2TtI— Ruth Clegg (@Cleggins82) 3 сентября 2018 г.
Участие украинца в похоронах сенатора назвали обращением к российскому лидеру
Американцы считают, что Москва больше никогда не отдаст полуостров