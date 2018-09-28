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Boeing аварийно сел на воду в океане

Пилот промахнулся мимо посадочной полосы

В Микронезии лайнер Boeing 737-800 аварийно приземлился в лагуне на одном из островов архипелага Трук.

По сообщению Pacific Daily News, руководство аэропорта заявило, что жертв и раненых нет. Однако некоторые очевидцы утверждают, что несколько пассажиров получили серьезные травмы. Спасенные в настоящее время находятся в госпитале, их осматривают врачи.

По словам представителя аэропорта, неизвестно, что стало причиной инцидента.

Валентина МАЙОРОВА
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