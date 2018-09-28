Нибиру
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В Микронезии лайнер Boeing 737-800 аварийно приземлился в лагуне на одном из островов архипелага Трук.
По сообщению Pacific Daily News, руководство аэропорта заявило, что жертв и раненых нет. Однако некоторые очевидцы утверждают, что несколько пассажиров получили серьезные травмы. Спасенные в настоящее время находятся в госпитале, их осматривают врачи.
По словам представителя аэропорта, неизвестно, что стало причиной инцидента.
#NEWS: An Air Niugini Boeing 737 has overshot the runway at Weno Airport. The plane then floated on the lake before sinking. All passengers have been reportedly rescued.— Enrique Perrella (@Enrique77W) 28 сентября 2018 г.
Photos: Bill Davis/Facebook
Story: https://t.co/qR88OYRue4 pic.twitter.com/B7UtDwV2Wl
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