В Микронезии лайнер Boeing 737-800 аварийно приземлился в лагуне на одном из островов архипелага Трук.

По сообщению Pacific Daily News, руководство аэропорта заявило, что жертв и раненых нет. Однако некоторые очевидцы утверждают, что несколько пассажиров получили серьезные травмы. Спасенные в настоящее время находятся в госпитале, их осматривают врачи.

По словам представителя аэропорта, неизвестно, что стало причиной инцидента.

#NEWS: An Air Niugini Boeing 737 has overshot the runway at Weno Airport. The plane then floated on the lake before sinking. All passengers have been reportedly rescued.



