Автомобиль врезался в толпу в Берлине

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
126 новости
В столице Германии водитель въехал на тротуар и снес несколько столиков, стоявших у кафе.
Пострадали не менее пяти человек, машина сбила людей и врезалась в стену дома, сообщает Die Welt.
По информации, появившейся в Twitter берлинской полиции, инцидент произошел в районе Шарлоттенбург. Полиция полагает, что у водителя могли возникнуть проблемы со здоровьем, однако рассматривается и версию том, что это мог быть теракт.
In der Helmholtzstr. in #Charlottenburg ist ein Fahrzeug in ein Café gefahren. Es gibt mehrere Verletzte.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5 октября 2018 г.
Nach ersten Erkenntnissen unserer Kolleg. vor Ort hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme.
^tsm
Киев раскрыл запасной план в случае запуска российского газопровода
Иностранцы объявлены персонами нон грата