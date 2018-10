Автомобиль врезался в толпу в Берлине

В столице Германии водитель въехал на тротуар и снес несколько столиков, стоявших у кафе.

Пострадали не менее пяти человек, машина сбила людей и врезалась в стену дома, сообщает Die Welt.

По информации, появившейся в Twitter берлинской полиции, инцидент произошел в районе Шарлоттенбург. Полиция полагает, что у водителя могли возникнуть проблемы со здоровьем, однако рассматривается и версию том, что это мог быть теракт.

In der Helmholtzstr. in #Charlottenburg ist ein Fahrzeug in ein Café gefahren. Es gibt mehrere Verletzte.

Nach ersten Erkenntnissen unserer Kolleg. vor Ort hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme.

^tsm