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Автомобиль врезался в толпу в Берлине

Фото: flickr.com
Пока неизвестно, был ли это теракт

В столице Германии водитель въехал на тротуар и снес несколько столиков, стоявших у кафе.

Пострадали не менее пяти человек, машина сбила людей и врезалась в стену дома, сообщает Die Welt.

По информации, появившейся в Twitter берлинской полиции, инцидент произошел в районе Шарлоттенбург. Полиция полагает, что у водителя могли возникнуть проблемы со здоровьем, однако рассматривается и версию том, что это мог быть теракт.

Валентина МАЙОРОВА
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