В Афганистане боевики напали на людей во время выборов

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В Афганистане во время парламентских выборов неизвестные напали на людей. В результате погибли 15 человек, еще более 110 пострадали.
В данный момент выясняются все обстоятельства дела. Раненых доставили в больницы.
15 killed and more than 110 wounded so far in #Afghan #Election attacks .#AfghanistanElection2018 pic.twitter.com/Y8q4KzuhnG— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 20 октября 2018 г.
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