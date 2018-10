В Афганистане боевики напали на людей во время выборов

В Афганистане во время парламентских выборов неизвестные напали на людей. В результате погибли 15 человек, еще более 110 пострадали.

В данный момент выясняются все обстоятельства дела. Раненых доставили в больницы.

