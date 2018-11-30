Новый автомат Калашникова рвется на экспорт

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На Западе экспортный автомат Калашникова АК-308 назвали одним из самых амбициозных проектов российского концерна, однако, по мнению экспертов, в массовое производство он уйдет еще нескоро.
По версии авторов The National Interest, это улучшенная версия АК-12. Новая модель оснащена складывающимся прикладом и модернизированной газовой трубкой. Автомат удобнее и точнее, ведь неслучайно от сотой серии (АК-100) его отделяют два десятилетия.
Но главный вопрос, будет ли автомат рентабельным, ведь сделан он под натовский патрон 7,62х51 миллиметр. А это означает, что производить его будут только на экспорт. О возможных поставках АК-308 в армию или МВД ничего не сообщалось.
По мнению NI, АК-308 делался в расчете на Индию, армия которой перешла на калибр 7,62х51 миллиметр. И теперь задача Рособоронэкспорта стать основным поставщиком стрелкового оружия, после того как индийцы приостановили производство своих INSAS. Кроме того, новым автоматом вполне могут заинтересоваться Бразилия и, например, Пакистан.
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