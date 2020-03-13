Пентагон уже заказал новый ударный беспилотник

Самый знаменитый ударный беспилотник США MQ-9 Reaper не подходит для войны с Россией и Китаем, так как устарел, поэтому Пентагону нужен новый дрон.

Как сообщает Defense News, военно-воздушные силы ищут замену "Жнецу" и в данный момент рассматривают множество вариантов, начиная от гражданских БПЛА и заканчивая сложнейшими аппаратами стоимостью в миллионы долларов.

"MQ-9 Reaper" налетал 4 миллиона часов, это колоссальная платформа и задел для нас", – заявил помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

Однако, по его словам, этот беспилотник уже не подходит для противостояния высокотехнологичным противником, так как его легко сбить.

Дрон здорово пригодился на Ближнем Востоке и в Афганистане, но в той же Сирии ему не поздоровится от средств ПВО российского производства.

У "MQ-9 Reaper" есть еще один недостаток – его обслуживание достаточно дорого. Военные полагают, что это не будет замена в формате "один на один". Скорее всего, на вооружение будет принят ультрасовременный и дорогой БПЛА, а также дешевые дроны, которые будет не жалко потерять в воздушном бою. Роль последнего вполне могла бы сыграть "Валькирия". Беспилотник уже "натаскивают" в паре с F-35.

ВВС США хотят привлечь производителей гражданских дронов, которых сейчас огромное количество. Война на Ближнем Востоке показал, что даже простейший БПЛА может стать грозным оружием.