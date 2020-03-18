На Западе считают, что наша страна намеренно сеет панику

Евросоюз заподозрил Россию в распространении фейков о вспышке коронавируса в западных государствах. Авторы закрытого доклада считают, что издания в РФ намерено дезинформируют общественность, чтобы помешать борьбе с пандемией.

Внутренний доклад ЕС гласит, что наша страна развернула целую кампанию, чтобы посеять в Европе страх и панику, таким образом подорвав общество изнутри. Цель фейков – заставить сомневаться население в эффективной работе медицинских организаций, пишет Financial Times.

По мнению авторов доклада, сообщения появляются в соцсетях на английском, французском и других европейских языках. Там коронавирус преподносится как искусственно созданная болезнь, которую превратили в массовое оружие. Россия же, исходя из сообщений, успешно борется с пандемией благодаря усилиям Владимира Путина.

Сейчас в Евросоюзе выявили почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе, сообщает URA.RU. И, в основном, она появляется социальных сетях.



Фейки о коронавирусе возникают не впервые, причем страдают от них не только жители Европы. Так, в Сети нередко появляются слухи, что российские власти скрывают достоверную информацию о заразившихся в нашей стране. Президент Владимир Путин сообщил, что подобные провокационные вбросы поступают из-за рубежа, пишет "Пятый канал". Цель распространения ложной информации все та же – посеять панику среди населения.

Пандемия коронавируса стала мировой проблемой. Инфекцию подхватили почти 200 тысяч человек. В России на сегодняшний день зарегистрировали 114 случаев заражения. Лидерами по количеству заболевших все еще остаются Китай, Италия и Иран.