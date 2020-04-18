Необъяснимо тяжелые случаи болезни бывают даже у детей

Несмотря на то, что ранее ученые отнесли к группе риска пожилых, коронавирус атакует и тех, кто значительно моложе. Тяжелые случаи нередко приводят к смерти больных. Причину раскрыл французский иммунолог профессор Жан-Лоран Казанова.

По его мнению, такая реакция на коронавирус, захвативший всю планету, заложена на генетическом уровне.

"Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус", - отметил он в интервью газете Le Monde.

Генетическая предрасположенность человека к коронавирусу не дает о себе знать до тех пор, пока не произойдет первый контакт с зараженным, заявил ученый. Сейчас исследователи намерены "выявить вариации генома", чтобы разобраться в возникновении тяжелых форм COVID-19, из-за которых дети и относительно молодые взрослые могут попасть в реанимацию и даже погибнуть.

Профессор рассказал, что об уязвимости перед некоторыми инфекционными заболеваниями детей и молодых людей ученые знают уже довольно давно. Эта теория обсуждается уже более 20 лет и подкрепляется "исследованиями классической генетики в период с 1905 по 1945 год".

Напомним, накануне оперштаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что 90% больных COVID-19 – младше 65 лет.

За последние сутки в столице умер 21 пациент. У всех заразившихся коронавирусом была подтверждена пневмония, приводит свежую статистику оперштаб. Среди жертв коронавируса – больные в возрасте от 34 лет до 91 года. Как отмечается в сообщении, у 34-летнего мужчину, который умер от COVID-19, была пневмония с "тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких". У большинства умерших были сопутствующие болезни.

В России к утру 18 апреля число подтвержденных случаев коронавируса – 32 008, умерли 273 человека.

В мире выявлено уже 2 244 303 случаев заражения. Из-за COVID-19 скончались 154 219 человек, отмечается на сайте института Хопкинса, который следит за распространением коронавируса.