Иммунолог назвал причину заражения коронавирусом молодых: новости о COVID-19 на 18 апреля
Несмотря на то, что ранее ученые отнесли к группе риска пожилых, коронавирус атакует и тех, кто значительно моложе. Тяжелые случаи нередко приводят к смерти больных. Причину раскрыл французский иммунолог профессор Жан-Лоран Казанова.
По его мнению, такая реакция на коронавирус, захвативший всю планету, заложена на генетическом уровне.
"Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус", - отметил он в интервью газете Le Monde.
Генетическая предрасположенность человека к коронавирусу не дает о себе знать до тех пор, пока не произойдет первый контакт с зараженным, заявил ученый. Сейчас исследователи намерены "выявить вариации генома", чтобы разобраться в возникновении тяжелых форм COVID-19, из-за которых дети и относительно молодые взрослые могут попасть в реанимацию и даже погибнуть.
Профессор рассказал, что об уязвимости перед некоторыми инфекционными заболеваниями детей и молодых людей ученые знают уже довольно давно. Эта теория обсуждается уже более 20 лет и подкрепляется "исследованиями классической генетики в период с 1905 по 1945 год".
Напомним, накануне оперштаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что 90% больных COVID-19 – младше 65 лет.
За последние сутки в столице умер 21 пациент. У всех заразившихся коронавирусом была подтверждена пневмония, приводит свежую статистику оперштаб. Среди жертв коронавируса – больные в возрасте от 34 лет до 91 года. Как отмечается в сообщении, у 34-летнего мужчину, который умер от COVID-19, была пневмония с "тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких". У большинства умерших были сопутствующие болезни.
В России к утру 18 апреля число подтвержденных случаев коронавируса – 32 008, умерли 273 человека.
В мире выявлено уже 2 244 303 случаев заражения. Из-за COVID-19 скончались 154 219 человек, отмечается на сайте института Хопкинса, который следит за распространением коронавируса.
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