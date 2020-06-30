Москва остается лидером по числу заболевших в России

Россия продолжает бороться с эпидемией коронавируса. По данным на 30 июня, в стране заразились еще 6693 человека. При этом за сутки излечились от вируса 9220 пациентов. Жертвами инфекции стали еще 154 россиянина.

Лидером печального рейтинга все также остается Москва. В столице выявили 745 новых заболевших. Второе место у Подмосковья – здесь COVID-19 подхватили 301 человек.

Тройку лидеров замыкает Ханты-Мансийский автономный округ с 279 зараженными. В Свердловской области заболели еще 276 человек, в Санкт-Петербурге – 253.



По информации Оперативного штаба, за весь период пандемии в России заразились 647849 человек, вылечились – 412650, умерли – 9320.

При этом сегодня появились хорошие новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что три отечественных прототипа вакцины от коронавируса продемонстрировали эффективность, передает РИА "Новости".

Стоит отметить, что наша страна постепенно выходит из эпидемии, и жизнь россиян нормализуется. Так, недавно "Утро.ру" рассказывало, на курортах каких стран можно будет отдохнуть уже этим летом.