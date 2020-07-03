Добровольцы чувствуют себя хорошо

Сейчас военные медики проводят испытания на людях, чтобы проверить, как работает вакцина от коронавируса. Пока никаких негативных проявлений не было зафиксировано.

Сообщается, что добровольцы получили один из компонентов лекарства 18 июня. За прошедшие две недели их состояние не ухудшилось, никаких жалоб врачам не поступало. Похожие результаты и у второй группы испытуемых, которым вакцину ввели 23 июня.

Клинические испытания препарата, которые планируют завершить к концу июля 2020 г., проводят военные медики вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

"По прошествии двух недель после вакцинации препаратом у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано",

– цитирует "РГ" слова сообщение Минобороны.

За состоянием людей – военнослужащих и гражданских добровольцев – постоянно следят медики, которые фиксируют реакцию организма на лекарство. До этого испытания вакцины успешно проводились на животных.

Число заразившихся коронавирусом продолжает расти. За последние сутки COVID-19 нашли более чем у 170 тысяч человек, дополняет НСН.