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В ближайшее время в России необходимо привить 50 миллионов человек для борьбы с коронавирусом. С такими данными выступили в РФПИ (российский фонд прямых инвестиций – прим.ред.).
Уточняется, что до конца 2020 года будет произведено всего 200 миллионов доз препарата от COVID-19. В этом процессе примут участие иностранные партнеры, пишет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в РФ. На утро 20 июля было выявлено 5940 новых случаев заражения. Скончалось от китайской инфекции 85 человек. Еще 3258 выздоровело.
Как отмечает источник, речь идет о десяти людях
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