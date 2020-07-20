В РФ планируют срочно вакцинировать 50 миллионов человек

До конца года в нашей стране планируют создать 200 миллионов доз препарата от COVID-19

В ближайшее время в России необходимо привить 50 миллионов человек для борьбы с коронавирусом. С такими данными выступили в РФПИ (российский фонд прямых инвестиций – прим.ред.)

Уточняется, что до конца 2020 года будет произведено всего 200 миллионов доз препарата от COVID-19. В этом процессе примут участие иностранные партнеры, пишет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу в РФ. На утро 20 июля было выявлено 5940 новых случаев заражения. Скончалось от китайской инфекции 85 человек. Еще 3258 выздоровело. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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