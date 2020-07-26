От COVID-19 умерли 77 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией инфекции из Китая в России на воскресенье. Так, за сутки коронавирус нашли у 5 765 россиян. За все время диагноз подтвердился у 812 485 жителей страны.

На первом месте по числу новых случаев заболевания расположилась Москва. В столице 683 заразившихся. Следом идет Свердловская область, где 241 человек подхватили коронавирус. На третьем месте – Ханты-Мансийский АО, где 192 жителя заболело.

От COVID-19 излечились 3 110 человек за сутки. За все время выздоровели 600 250 россиян.

Эпидемия унесла жизни 77 человек за сутки. А всего умерли от коронавируса 13 269 пациентов.

Ранее стало известно, что вакцинация от инфекции из Китая будет добровольной. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, первыми прививку, которая проходит последние этапы создания, получат медики, которые работают с зараженными. Глава ведомства, передает "Интерфакс", также отметил заболеваемость снижается.