Свежая статистика по коронавирусу на 8 августа

Свежая статистика по коронавирусу на 8 августа
Фото: Lukas Schulze/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
От COVID-19 умерли еще 129 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России. Так, за сутки диагноз подтвердили у 5 212 человек. За все время эпидемии инфекцию из Китая нашли у 882 347 россиян.

На первом месте по числу заболевших – Москва. В столице за сутки заразился 691 горожанин. Следом идет Свердловская область, где 178 новых случаев заболевания. На третьем месте расположилась Московская область, там врачи обнаружили COVID-19 у 161 жителя.

Умерли от коронавируса за сутки 129 пациентов. Всего болезнь не смогли победить 14 854 россиян.

Выздоровели за сути 6 615 жителей страны. За все время излечились  690 207 человек.

Ранее стало известно, что Россия станет первой страной в мире, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса. Произойдет это уже 12 августа. При этом в Москве новый всплеск заболевания не ожидают, поэтому вводить жесткие ограничительные меры в сентябре не планируется. 

Полина ИВАНОВА

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