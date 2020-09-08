Опасный недуг победили еще 6 772 россиянина

Россия продолжает сражаться с коронавирусной инфекцией. Сегодня эксперты оперштаба по борьбе с COVID-19 отчитались о ситуации по данным на вторник, 8 сентября.

За последние сутки коронавирусом заразились еще 5 099 жителей нашей страны в 83 регионах. За весь период буйства инфекции заболели 1 035 789 россиян.

Столица страны все также занимает первую строчку в печальном рейтинге. В Москве COVID-19 подтвердился еще у 695 горожан. Следом идет Северная столица – там вирус выявили у 210 жителей. На третьем месте расположилась Ростовская область. Здесь тест на коронавирус дал положительный результат у 147 человек.

За сутки опасное заболевание унесло жизни 122 наших сограждан. Всего, согласно последним данным, от коронавируса умерли 17 993 жителя России.



Полностью излечились 6 772 россиянина. При этом за все время эпидемии врачам удалось поставить на ноги 850 049 зараженных вирусом граждан.

Напомним, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от унесшей тысячи жизней болезни. Однако в западном сообществе отечественный препарат подвергается шквалу критики. Накануне на претензии зарубежных скептиков ответил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

