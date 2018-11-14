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В Театре армии случилось "Похищение"

Фото со спектакля "Похищение"
В прошлом сезоне на экспериментальной сцене вышла премьера спектакля в постановке молодого режиссера Сергея Смирнова

Две подруги и актрисы театра – Надя и Маша – отправляются в лес собирать грибы. Однако вместо грибов находят мужчину без сознания, но с сумкой, набитой деньгами. Пришедший в себя мужчина называется Борисом и обвиняет спасительниц в похищении своей жены. Так начинается череда испытаний, через которые пройдут Надя и Маша.

Им предстоит пережить пришествие папы Бориса с любовницей, мамы Бориса, которая выслеживает папу, и ряда неожиданных персонажей. Оказавшись между множества огней, Маша и Надя решают импровизировать на ходу, ведь недаром они актрисы. В ход идет весь актерский опыт в театре, в кино и даже в рекламе. Ну, а в самых крайних случаях на помощь призываются великие драматурги.

Фото со спектакля

Впечатлениями о спектакле поделилась с корреспондентом "Утра" драматург, автором пьесы "Похищение" Ксения Степанычева..

– Ксения, это уже третье "Похищение" по вашей пьесе,  скажите, какие особенности у спектакля Театра армии?

– Сергей Смирнов не только раскрыл все смешное, что я попыталась вложить в пьесу, но и добавил массу своего. И общая идея спектакля, и конкретное ее воплощение по мизансценам – все очень остроумно, удачно, точно и с хорошим вкусом. И финал, конечно, просто убойный – точнее говоря, выход на поклоны.

Кто бы мог подумать, что поклоны, такая, в сущности, техническая и прикладная вещь, могут быть настолько… (но не буду рассказывать всего). Если говорить о спектакле в целом, то мне особенно понравилось, что режиссер пошел по пути усиления театральности, добавил всю эту "карнавальность". Я и не думала, что в моей пьесе есть столько места для прекрасной хореографии и пластики, причем, что важно – очень уместной, остроумной, со вкусом придуманной и исполненной.

Фото со спектакля

– Скажите, что Вам в спектакле понравилось больше всего?

– Отличные актерские работы: никакого дешевого комизма, наигрыша и т.п. Каждую секунду играют на полном серьезе, как драму, и поэтому очень смешно. Именно так и нужно играть комедию. Это счастье для автора – видеть на сцене такой профессионализм, точность попадания в образ и отдачу.

- Как у вас родилась идея пьесы?

– Одна моя знакомая актриса рассказала мне забавную историю – как они с подругой пошли в лес по грибы, заблудились, а потом все-таки выбрались. Ничего особенного, обычный житейский анекдот, каких много случается в нашей жизни. Случай отложился у меня где-то на подкорке, а потом вдруг, много лет спустя, всплыл, и я подумала: "А вот если бы они нашли труп… или нет, не труп, а человека в отключке с сумкой денег и пистолетом. Что бы тогда было?" Ну и дальше колесики завертелись, машинка заработала – и пьеса сочинилась.

Фото со спектакля

– Трудно писать комедии?

– Точно так же, как все остальное. Нужно протсо садиться и писать. Учиться на своих и чужих текстах и ошибках. Знакомиться с лучшими образцами жанра. Но, разумеется, нужно понимать, что, решившись быть комедиографом, человек обязан иметь хорошее чувство юмора. Вы же не пойдете в скрипачи, если у вас нет рук? Здесь примерно то же самое.

– Каким было ваше знакомство с Театром армии?

– В Москве я бываю наездами, так что у меня нет возможности регулярно посещать столичные театры. Если я попадаю в московский театр, обычно это какая-то особенная история, личная или профессиональная. С Театром российской армии как раз такой случай.

Фото со спектакля

Началось с того, что моя пьеса "Дни Победы" получила третье место на конкурсе военных пьес. Я приехала на церемонию награждения, и именно тогда впервые переступила его порог. Тогда, в ноябре 2017 года, я познакомилась с руководством и сотрудниками театра, посмотрела спектакли. Мне всё и все очень понравились. И, конечно, я была просто потрясена пространством: зданием театра, его необычностью, историей и размерами. Ну и, в конце-то концов, я же не просто "драматург". Я внучка подполковника авиации и дочка подполковника ракетных войск. До 16 лет я жила в военных гарнизонах. И как бы я могла разминуться с этим театром? Да никак!

Виктория ЛАРИНА
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