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Полулюди: на Марсе нашли карликовых инопланетян

Фото: www.globallookpress.com
Сенсационную находку сделали с помощью марсохода

Часть скелета ноги пришельца обнаружили американские ученые на Красной планете.

Уфологи внимательно рассмотрели фотографии и убедились, что находка представляет собой костные ткани, ничуть не похожие на окаменелости горных пород, как утверждают деятели официальной науки.

Суставы конечностей похожи на человеческие. инопланетные эксперты считают, что марсианская нога подтверждает, что на Красной планете когда-то существовали высокоразвитые существа.

У жителей Марса был скелет, похожий на человеческий, а вот внутренности и кожный покров представляли собой что-то совершенно особенное. Вероятно, марсиане отличались высоким интеллектом, отмечает Vista News.

По мнению конспирологов, из-за сурового марсианского климата, инопланетяне выглядели как маленькие человечки. Удивительно, что и во многих фантастических произведениях фантасты марсиане описаны как существа невысокого роста. Уфологи уверены, что дальнейшие изыскания на Красной планете дадут больше информации о том, какой была древняя цивилизация Марса.

Ранее сообщалось, что специалисты NASA нашли на Красной планете двухголового пришельца.

Валентина МАЙОРОВА
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