Просмотр сериалов смертельно опасен
Длительный просмотр сериалов может привести к смерти. К такому выводу пришли ученые из университета Миннесоты США. Статья опубликована на сайте Deadline.
В исследовании приняли участие 15 тысяч человек. Их разделили на 4 группы в зависимости от количества времени, которое они проводят перед телевизором. Эксперты изучили состояние органов и жизненно важных систем.
Оказалось, что у тех, кто очень много смотрит телевизор, в 1,7 раза увеличивается риск возникновения тромбов. Больше всего этому подвержены люди пожилого возраста.
"Даже люди, которые регулярно занимаются физической активностью, не должны игнорировать потенциальный вред длительного оседлого поведения, такого как просмотр телевизора", – рассказал один из ученых.
Исследователи подчеркнули, что любителям фильмов стоит значительно уменьшить количество часов, проведенных за телевизором, а также внимательней следить за состоянием своего здоровья.
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