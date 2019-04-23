Умрут 10 миллионов: супербактерии грозят человечеству

Сидите дома: путешествия оказались смертельно опасны

Новый бич человечества – резистентные супербактерии, считают ученые. По оценкам медиков, к 2050 г. от вызванных ими инфекций умрут 10 миллионов людей в мире. Особенному риску подвергают свое здоровье путешественники – каждый третий выезжающий за границу привозит домой эти бактерии.

Тридцать лет понадобится инфекциям, чтобы стать устойчивыми к антибиотикам, предупреждают микробиологи. Они будут уносить больше жизней, чем сердечно-сосудистые заболевания и опухоли, став главной причиной смертности людей.

Уже сейчас в США ежегодно от такого рода инфекций официально умирает по 23 тысячи человек, при этом эксперты уверены, что в реальности это цифра гораздо выше.

Суперустойчивые бактерии мутируют под влиянием слабых доз антибиотиков и быстро распространяются по всему миру.

Проблема заключается еще и в неоправданно частой выписке врачами антибиотиков, что только ведет к ускорению этого процесса.

Фармацевты пытаются разработать новые лекарства, побеждающие микроорганизмы, ставшие нечувствительными к прежним сильнодействующим препаратам. Однако в этой неравной борьбе победа пока принадлежит бактериям, отмечает "МедикФорум".