Ирина Дубцова отказалась продюсировать своего 19-летнего сына

Ирина Дубцова призналась, что изначально намеревалась оградить своего сына от публичности и музыкальной карьеры. Артем и сам рассказывает, что мама и не видела его артистом. Однако гены взяли свое: пошел по стопам родителей и деда-барабанщика.
"Другого выбора не было – надо было продолжать их дело!" – высказался наследник знаменитости.
И вот, наконец, сын выпускает первый сингл, заставляя поволноваться маму. Теперь она обещает помочь своему 19-летнему наследнику, как автор стихов и музыки – и мать. Однако продюсировать Артема не собирается.
Артем параллельно учится МГИМО. Живет отдельно и хорошо разбирается в авто. Не исключено, что молодой человек однажды откроет собственное тюнинг-ателье. А еще помогает выгодно матери, подсказывая азы в криптоинвестировании.
"У нас с сыном получается не только поддерживать друг друга, но и быть друзьями. Я сына направляю куда-то, но ни на чем не настаиваю, ничего никогда ему не запрещаю", – признается выпускница "Фабрики звезд".
