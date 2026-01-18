Адвокат Трунов оценил шансы Сотниковой против клиники после подтяжки лица

Адвокат оценил шансы Сотниковой против клиники после неудачной пластики лица
Фото: АГН Москва
Звезда "Обаятельной и привлекательной" хочет засудить врачей, которых называет виновниками изуродовавшей ее пластики

В 2025 году актриса Вера Сотникова обратилась в одну из клиник, чтобы выполнить процедуру омоложения. Услуга была оказана по бартеру – звезда оплатила лишь расходные материалы. Однако лицо Веры, по данным СМИ, оказалось изуродовано. Пришлось обращаться в еще одну клинику. А с первой Сотникова борется в суде.

По словам адвоката Игоря Трунова, перспективы для Веры туманны. Непонятно, удастся ли той что-то отсудить. Здесь необходимо проводить экспертизу, которая бы подтвердила нанесенный вред и оказание услуги в ненадлежащем качестве.

"За сделанную в другой клинике процедуру по исправлению дефектов она может потребовать компенсацию в виде той суммы, которую потратила. Но нужно доказать, что это не особенности заживления", – отметил "Абзацу" юрист, подчеркнув, что все упирается в экспертизу.

У Веры начались проблемы после подтяжки. Лицо актрисы покрылось гематомами, нити сместились и образовали комок на подбородке. Она решила обратиться в эту же клинику за исправлением дефекта. И Сотниковой сделали дырку в подбородке, которую закрыли пластырем.

Позднее звезда "Самой обаятельной и привлекательной" обратилась к другому врачу, потратив на операцию порядка 1 млн рублей. Адвокат сейчас пытается получить у клиники необходимые документы, на что ушел уже месяц.

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник

