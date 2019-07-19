Призрак из детсада: в центре Москвы завелось привидение

Он скользит по комнатам и стучит по заборам

Пресс-секретарь музея Сергея Есенина Любовь Курьянова, заявила, что работники храма культуры смогли заснять на видео настоящий призрак. Это привидение видели и на территории соседнего детского садика.

Музейщики признались, вся эта история длится уже целый месяц, однако они только сейчас решились обнародовать ее.

По словам Курьяновой, первой привидение заметила охранница, однако сначала она решила промолчать, так как боялась, что ее сочтут сумасшедшей.

"Но потом, когда начались стуки и другие сотрудники начали их замечать, она сказала, что она видела это пятно, которое мы засняли", –

рассказала пресс-секретарь музея радиостанции ""Говорит Москва.

Она добавила, что сначала все решили, что это какое-то погодное явление, но затем пришли к выводу, что дело не в непогоде.

Призрак видели не только в музее, но и в соседнем детском саду – он ходит по помещениям и стучит по забору. Странное существо похоже на мужчину в шляпе, отмечает "Федерал Пресс".

Музей поэта Сергея Есенина расположен в Большом Строченовском переулке, недалеко от станции метро Серпуховская.