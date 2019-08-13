Сенатор Джабаров: У властей есть веская причина отказать оппозиции в проведении митинга

Перед законом все равны, а нарушающим его людям нет никакого оправдания. Такого поведения не потерпят ни в одной стране мира, уверен политик

Московская мэрия отказала оппозиции в организации шествия, запланированного на субботу, 17 августа. Сенатор Совфеда Владимир Джабаров считает, что у столичных властей есть весьма веская причина отказать сторонникам либеральной общественности в проведении протестной акции.



"Москва – столица всей страны. Сюда летом приезжают люди отдохнуть, посмотреть достопримечательности, сходить в театры, музеи и так далее. В выходные люди выходят даже просто погулять. И если будут происходить непрерывные, перманентные митинги, то это нехорошо для столицы. Превращать Москву 2019 года в Москву 1989-1990 годов, когда каждую неделю митинговал весь город, наверное, не стоит", – считает парламентарий, передает издание "Слово и дело".

По мнению Джабарова, правоохранители должны действовать, как и прежде, исключительно в рамках закона. На всех предыдущих акциях – законных и незаконных – бойцы Росгвардии и правоохранители были максимально вежливы. Но в случае нарушения общественного порядка либо угрозы жизни самих полицейских реакция должна быть мгновенной и адекватной. Перед законом все равны, и нет никакого оправдания людям, нарушающим его. Такого поведения не потерпят ни в одной стране мира, уверен политик.

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму ответили на отказ допускать их на выборы серией митингов и шествий, из которых лишь две акции были согласованы. 10 августа на проспекте Сахарова прошел разрешенный властями митинг-концерт. Для привлечения массовки организаторы пригласили популярных блогеров и рэперов.