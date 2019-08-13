Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сенатор Джабаров: У властей есть веская причина отказать оппозиции в проведении митинга

Сенатор Джабаров: У властей есть веская причина отказать оппозиции в проведении митинга
Владимир Джабаров. Фото: www.globallookpress.com
Перед законом все равны, а нарушающим его людям нет никакого оправдания. Такого поведения не потерпят ни в одной стране мира, уверен политик

Московская мэрия отказала оппозиции в организации шествия, запланированного на субботу, 17 августа. Сенатор Совфеда Владимир Джабаров считает, что у столичных властей есть весьма веская причина отказать сторонникам либеральной общественности в проведении протестной акции.

"Москва – столица всей страны. Сюда летом приезжают люди отдохнуть, посмотреть достопримечательности, сходить в театры, музеи и так далее. В выходные люди выходят даже просто погулять. И если будут происходить непрерывные, перманентные митинги, то это нехорошо для столицы. Превращать Москву 2019 года в Москву 1989-1990 годов, когда каждую неделю митинговал весь город, наверное, не стоит", – считает парламентарий, передает издание "Слово и дело".

По мнению Джабарова, правоохранители должны действовать, как и прежде, исключительно в рамках закона. На всех предыдущих акциях – законных и незаконных – бойцы Росгвардии и правоохранители были максимально вежливы. Но в случае нарушения общественного порядка либо угрозы жизни самих полицейских реакция должна быть мгновенной и адекватной. Перед законом все равны, и нет никакого оправдания людям, нарушающим его. Такого поведения не потерпят ни в одной стране мира, уверен политик.

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму ответили на отказ допускать их на выборы серией митингов и шествий, из которых лишь две акции были согласованы. 10 августа на проспекте Сахарова прошел разрешенный властями митинг-концерт. Для привлечения массовки организаторы пригласили популярных блогеров и рэперов. 

Анна СОРОКИНА
новости партнеров
Загрузка...

В Киеве отвергли возможность переговоров о подаче воды в Крым

На Украине сочли достаточным нынешнее обеспечение полуострова влагой

США дали Донбассу возможность отделиться

Отказ Киева от Минских соглашений развязывает руки руководителям ЛНР и ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей