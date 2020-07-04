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Россиянам удастся 4 и 5 июля понаблюдать за "парадом планет". В ряд выстроятся сразу шесть космических тел, включая Солнце. Период "парада" будет непростым в энергетическом плане. О том, чему стоит посвятить два самых напряженных дня, РИА "Новости" рассказал ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев.
Специалист отметил, что время "парада" отлично подходит для созидания и создания чего-то нового. Можно отремонтировать дом, а то и вовсе построить новое жилье. Удачными будут и проекты, связанные с туристическим бизнесом.
Кроме того, Бородачев уточнил, что "парад планет" – это всегда период сильного напряжения, поскольку сразу несколько небесных тел отдают свою энергетику. Как воспользоваться этим временем – во благо или во вред себе же – каждый может решить сам.
Спикер добавил, что "парад планет" продлится около двух недель.
Ранее "Утро.ру" опубликовало мнение астронома относительно редкого космического явления.
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