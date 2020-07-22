Соблюдение нехитрых правил поможет собрать богатый и вкусный урожай

У каждого садовода есть свои секреты в выращивании овощей, особенно таких популярных у россиян, как помидоры. "Утро.ру" решило рассказать о том, как ускорить рост томатов.

Существует пять ключевых факторов, которые влияют на созревание плодов.

1. Рассаду стоит сеять в десятых числах марта. В данном случае работает принцип "что посеешь, то и пожнешь".

2. Необходимо учитывать климатическую обстановку в регионе. Многие дачники не знают, что идеальная температура для выращивания помидоров – от 18 до 28 градусов, а резкое похолодание ночью негативно скажется на состоянии урожая. В невыносимую жару, когда воздух прогревается до 30 градусов и выше, рост овощей замирает. Более того, в пасмурную и дождливую погоду созревание происходит еще медленнее.

3. Следующий фактор – это правильный уход за плодами. В первую очередь нужно уметь правильно формировать и прищипывать помидоры, иначе овощи не успеют налиться и будут невкусными.

4. Следует отказаться от удобрений, в которых слишком много азота. Для улучшения вкусовых качеств урожая лучше использовать калий и фосфор. В зависимости от состояния овощей, подкормку стоит проводить либо всего один раз, либо каждые две недели.

5. Не стоит забывать и об опрыскивании. Для этого лучше всего использовать специальные препараты, которые помогут томатам созреть быстрее.

Напомним, что недавно "Утро.ру" делилось простым рецептом помидоров на зиму, который поможет сохранить вкус и аромат овощей надолго.