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Начало августа – отличное время для посева очередного урожая зелени и некоторых плодов со сроком спелости от 60 до 70 дней. "Утро.ру" рассказывает, что можно успеть посадить в этот период.
Базилик
Его можно посеять на грядке. Но жителям северных районов или Урала предпочтительнее воспользоваться теплицей – в таком случае урожай гарантирован. Базилик успеет вырасти через 60-70 дней.
Петрушка
Лучшее время для посева этой культуры – как раз вторая половина летнего периода. Процедура посева петрушки проста: семена нужно подготовить и замочить для скорого всхода. Петрушка хорошо переносит первые заморозки, и после них успешно растет. Некоторые дачники ее собирали даже после первого снега.
Укроп
Укроп – чемпион по скорости созревания. Растет он от 40 до 50 дней. Но если посадить его в конце июля, можно рассчитывать на пышный и густой урожай. Все, в чем нуждается укроп – тепло и влага.
Лук чернушка
Необходимый период посадки чернушки – от весны до ранней поры осени. Семена замачивают и оставляют в мокрой тряпке на пару часов, после чего сушат. Затем необходимо подсушить их еще раз, иначе они будут прилипать к коже. Внимание: семена чернушки нельзя пересушивать.
Салат листовой или кочанный
Его нужно сеять в "сыром" виде. Не стоит покупать семена в гранулах – велика вероятность того, что они не взойдут.
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