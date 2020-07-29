До конца осени остается целый месяц, за который можно посадить большое количество полезной зелени

Начало августа – отличное время для посева очередного урожая зелени и некоторых плодов со сроком спелости от 60 до 70 дней. "Утро.ру" рассказывает, что можно успеть посадить в этот период.

Базилик

Его можно посеять на грядке. Но жителям северных районов или Урала предпочтительнее воспользоваться теплицей – в таком случае урожай гарантирован. Базилик успеет вырасти через 60-70 дней.

Петрушка

Лучшее время для посева этой культуры – как раз вторая половина летнего периода. Процедура посева петрушки проста: семена нужно подготовить и замочить для скорого всхода. Петрушка хорошо переносит первые заморозки, и после них успешно растет. Некоторые дачники ее собирали даже после первого снега.

Укроп

Укроп – чемпион по скорости созревания. Растет он от 40 до 50 дней. Но если посадить его в конце июля, можно рассчитывать на пышный и густой урожай. Все, в чем нуждается укроп – тепло и влага.

Лук чернушка

Необходимый период посадки чернушки – от весны до ранней поры осени. Семена замачивают и оставляют в мокрой тряпке на пару часов, после чего сушат. Затем необходимо подсушить их еще раз, иначе они будут прилипать к коже. Внимание: семена чернушки нельзя пересушивать.

Салат листовой или кочанный

Его нужно сеять в "сыром" виде. Не стоит покупать семена в гранулах – велика вероятность того, что они не взойдут.

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