Смешные анекдоты на 1 августа

Смешные анекдоты на 1 августа
Фото: pixabay.com
Подборка шуток от "Утро.ру" поможет начать выходные в хорошем настроении
  • – Слушай, не подскажешь, где лучше всего заказывать блины, чтобы не набрать лишних килограммов?
    – В “Спортмастере”.

  • Белорусский спортсмен занял последнее место на Чемпионате мира по конному спорту, ведь даже если лошадь и брала барьер, то телега сносила все на своем пути. 

  • – Дорогая, я тут подумал. И знаешь, что я решил? Если бы ты меня по-настоящему любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого!

  • А вы тоже теперь используете аббревиатуру “до н.э.” для обозначения времени до начала эпидемии коронавируса?

  • – Знаешь, дорогая, – говорит муж жене. – Мы с тобой женаты уже много лет, но ты мне никогда еще не делала настолько вкусный кофе! 
    – Отдай, это для меня!

  • Подруга рассказала, что ей удается быстро вывести мужчин на чистую воду. Уже через неделю общения она видит, что все они нервный, дёрганные, да и вообще психопаты.
Юлия МИХАЙЛОВА

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