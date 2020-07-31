Смешные анекдоты на 1 августа
Подборка шуток от "Утро.ру" поможет начать выходные в хорошем настроении
- – Слушай, не подскажешь, где лучше всего заказывать блины, чтобы не набрать лишних килограммов?
– В “Спортмастере”.
- Белорусский спортсмен занял последнее место на Чемпионате мира по конному спорту, ведь даже если лошадь и брала барьер, то телега сносила все на своем пути.
- – Дорогая, я тут подумал. И знаешь, что я решил? Если бы ты меня по-настоящему любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого!
- А вы тоже теперь используете аббревиатуру “до н.э.” для обозначения времени до начала эпидемии коронавируса?
- – Знаешь, дорогая, – говорит муж жене. – Мы с тобой женаты уже много лет, но ты мне никогда еще не делала настолько вкусный кофе!
– Отдай, это для меня!
- Подруга рассказала, что ей удается быстро вывести мужчин на чистую воду. Уже через неделю общения она видит, что все они нервный, дёрганные, да и вообще психопаты.