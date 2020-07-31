Овощи нуждаются в постоянном уходе и поливе

Гниение кабачков – достаточно распространенная в садоводстве проблема. У нее есть три основных причины.

Первая – недостаточное опыление

Для правильного роста плода необходимо, чтобы женские цветки были опылены мужскими. Как правило, этим занимаются насекомые, которые прилетают в сад для того, чтобы найти нектар, поэтому для решения первой проблемы можно посадить кабачки на солнечном месте, рядом с которым растут цветы. Или же для подстраховки можно заняться опылением самостоятельно: взять кисточку, окунуть в мужской цветок, а затем в женский.

Вторая причина – недостаток кальция

Из-за дефицита этого полезного элемента может начаться гниение, а размер овощей уменьшится. Добавлять кальций нужно примерно за 6 недель до начала посадки, а не после того, как стала заметна гниль. Для этих целей можно использовать садовую известь или английскую соль.

Третья причина – плохой полив

Никакие удобрения не помогут, если полив будет нерегулярным и скудным. Для выращивания здорового и богатого урожая необходимо увлажнять почву под кабачками 1 раз в неделю в прохладную погоду и 2-3 – при жаре. Полив нужно производить в прикорневую зону, чтобы не создавать благоприятную среду для развития грибковых болезней.

Недавно "Утро.ру" публиковало рецепт эффективной подкормки для кабачков.