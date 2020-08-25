Долг ФБК перед «Московским школьником» выкупил Пригожин

Бизнесмен рассказал, почему он решил выкупить многомиллионный долг

Евгений Пригожин выкупил у "Московского школьника" долг Алексея Навального, Любови Соболь и "Фонда борьбы с коррупцией" в размере 87,7 млн рублей: пресс-служба компании "Конкорд" сообщила о заключении соответствующего договора с предприятием.



Выяснилось, что предприниматель уже выплатил долг перед "Московским школьником", о чем свидетельствует прикрепленная к записи "Конкорда" фотография с чеком о переводе. Теперь же ФБК, Навальный и Соболь должны выплатить эту сумму непосредственно Пригожину.





Бизнесмен рассказал, почему он решил выкупить многомиллионный долг. По его словам, он решил рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки от действий группы клеветников.

Предприниматель добавил, что намерен взыскать весь долг со злостных неплательщиков.

"Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на том свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок, – отметил предприниматель. – А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона", – передает слова Пригожина пресс-служба "Конкорд".

Бизнесмен добавил, что команда юристов уже с сегодняшнего дня начнет соответствующую работу по отношению долга Любови Соболь в рамках законодательства РФ, которое ввиду недавно принятых конституционных изменений сейчас имеет приоритет над международными законами.

В 2019 году ФБК опубликовал видео о "Московском школьнике": в ролике экс-сотрудница предприятия Шилова прочитала текст о якобы антисанитарии на производстве. "Московский школьник" подал в суд иск о клевете, который впоследствии был удовлетворен. С ответчиков постановили взыскать в общей сумме 88 млн рублей – по 29 млн с Навального, Соболь и ФБК (с бывшей сотрудницы предприятия "МШ" требовал всего 1 рубль). Также суд обязал ответчиков опровергнуть собственное "расследование", а сам видеоролик удалить из Сети. Данное требование суда не выполнено до сих пор.