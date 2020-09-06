На суперфинале "Лидеров России" выступит Михаил Мишустин

На суперфинале "Лидеров России" выступит Михаил Мишустин
Премьер-министр обратится к участникам с приветственной речью и ответит на их вопросы

Премьер-министр России Михаил Мишустин завтра, 7 сентября, намерен выступить перед финалистами конкурса управленцев "Лидеры России", который в настоящий момент проходит в подмосковном Солнечногорске. 

Как сообщила пресс-служба правительства, Мишустин посетит суперфинал конкурса, выступит перед финалистами и ответит на их вопросы. 

Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России" проходит 6-7 сентября в Солнечногорске, на базе мастерской управления "Сенеж". На протяжении двух дней участники проходят очные задания. 


Всего в состязании принимает участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов. Еще по 10 человек вышло от каждого из трех спецнаправлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Будущие лидеры России являются специалистами в различных сферах. Порядка 42% суперфиналистов представляют сферу "образование, IT и наука". Другие 20% – финансовый сектор. За ними следуют здравоохранение, промышленность, строительство, транспорт и логистика, торговля, а также сфера услуг.

Анна СОРОКИНА

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