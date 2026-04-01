Сбежавшая за границу телеведущая Ольга Шелест продала квартиру в России

Ольга Шелест. Кадр: соцсети
Звезда пополнила свои счета на десятки миллионов рублей

Телеведущая Ольга Шелест рассталась со своей недвижимостью в самом центре Москвы. Речь идет о просторной трехкомнатной квартире рядом с Патриаршими прудами – в одном из самых дорогих и престижных районов столицы. Судя по всему, элитное жилье давно не нужно знаменитости – после известных событий февраля 2022 года звезда упорхнула из России.

Жилье площадью 92 "квадрата" отличалось роскошной планировкой: помимо основных комнат, там были две ванные и отдельная гардеробная. По информации источников, звезде удалось выручить очень крупную сумму – квартира ушла новому владельцу за 107 миллионов рублей.

Известно, что еще весной 2022 года Шелест вместе с супругом и двумя дочерьми переехала в США. Тогда же она разорвала все отношения с российскими телепроектами и исчезла из отечественного медиапространства.

С тех пор телеведущая ведет закрытый образ жизни: она почти не делится подробностями своего существования за границей и избегает публичных комментариев. Ее соцсети заметно опустели, никаких политических заявлений она также не делала.

К слову, недавно беглый комик бросился в ноги россиянкам после грубой шутки.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

