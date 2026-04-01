Лукашенко рассказал о выводах из "обнимашек" и "целовашек" с США

Белорусский лидер Александр Лукашенко откровенно высказался о переговорах с вашингтонской администрацией, обозначив, что не склонен доверять их внешнему дружелюбию. Политик подчеркнул, что многолетний опыт – как жизненный, так и профессиональный – давно научил его видеть за улыбками реальные намерения.

Он намекнул, что любые "обнимашки" и показная доброжелательность со стороны американцев не являются поводом для иллюзий. Лукашенко объявил, что подобные жесты оценивает трезво и делает из них собственные выводы, опираясь на прошлый опыт взаимодействия с американскими коллегами.

"Опыт моей жизни и работы помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочего с американцами", – сказал Батька.

Ранее он сообщал, что вашингтонская администрация предложила минским коллегам заключить масштабную сделку. При этом белорусский лидер отмечал, что не видит серьезных препятствий для обсуждения ряда вопросов, включая тему политзаключенных и дальнейшего сотрудничества.

Со своей стороны представители США также дали сигналы о возможном смягчении позиции. В частности, речь шла о снятии санкций с ряда белорусских структур, включая финансовые организации и ведомства, что обещает стать прологом активного сотрудничества.

