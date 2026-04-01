Лукашенко рассказал о выводах из "обнимашек" и "целовашек" с США

Александр Лукашенко. Фото: Belta.by / wikimedia.org
Батька красочно описал происходящее

Белорусский лидер Александр Лукашенко откровенно высказался о переговорах с вашингтонской администрацией, обозначив, что не склонен доверять их внешнему дружелюбию. Политик подчеркнул, что многолетний опыт – как жизненный, так и профессиональный – давно научил его видеть за улыбками реальные намерения.

Он намекнул, что любые "обнимашки" и показная доброжелательность со стороны американцев не являются поводом для иллюзий. Лукашенко объявил, что подобные жесты оценивает трезво и делает из них собственные выводы, опираясь на прошлый опыт взаимодействия с американскими коллегами.

"Опыт моей жизни и работы помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочего с американцами", – сказал Батька.

Ранее он сообщал, что вашингтонская администрация предложила минским коллегам заключить масштабную сделку. При этом белорусский лидер отмечал, что не видит серьезных препятствий для обсуждения ряда вопросов, включая тему политзаключенных и дальнейшего сотрудничества.

Со своей стороны представители США также дали сигналы о возможном смягчении позиции. В частности, речь шла о снятии санкций с ряда белорусских структур, включая финансовые организации и ведомства, что обещает стать прологом активного сотрудничества.

К слову, недавно Лукашенко остроумно высказался о "европейских девочках".

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
По теме

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей