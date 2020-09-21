От COVID-19 умер 71 человек

В России за сутки инфекцию из Китая нашли у 6 196 человек. Всего коронавирусом заразились 1 109 595 жителей страны. Об этом рассказал оперативный штаб.

Как сообщается, в Москве на 21 сентября 915 новых случаев заражения, таких показателей в столице не было с 23 июня. В Санкт-Петербурге COVID-19 подтвердили у 209 жителей, в Московской области – у 193 человек.

От коронавируса за сутки умер 71 человек. Всего эпидемия унесла жизни 19 489 пациентов.

Выздоровели за сутки 2 616 жителей страны. За все время болезнь удалось победить 911 973 россиянам.

Ранее заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал RT, что не всем людям стоит делать прививку от коронавируса. Так, по его мнению, опасаться нужно небольшим группам с первичными иммунодефицитами. Больным онкологией и ревматическими недугами можно вакцинироваться, уточняет издание URA.RU.

