Статистика по коронавирусу в России на 5 марта

Статистика по коронавирусу в России на 5 марта
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Из-за болезни скончались еще 750 человек

Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в стране налаживается и регионы постепенно снимают ограничения, COVID-19 продолжает распространяться на территории России. Согласно данным из Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в стране болезнь подхватили еще 86 769 человек. За всю пандемию было выявлено 16 861 793 случая заражением COVID-19. 

В регионах ситуация обстоит следующим образом. Наибольшее количество случаев снова выявлено в Свердловской области – здесь ковидом заразились 4 802 гражданина. Вторую строчку заняла Самарская область, тут положительный тест получили 3 576 человек. Замыкает тройку антилидеров Санкт-Петербург. В этом городе 3 481 случай заражений. 

COVID-19 продолжает забирать жизни людей. За последние сутки от коварной болезни скончались 750 человек. Всего за время пандемии в России из жизни ушли 355 537 пациентов. 

При этом количество тех, кто смог побороть болезнь, значительно выше. Так, за прошедший день от коронавируса вылечились 155 725 человек, а за весь период медики поставили на ноги 14 418 916 россиян. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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