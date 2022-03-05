Из-за болезни скончались еще 750 человек

Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в стране налаживается и регионы постепенно снимают ограничения, COVID-19 продолжает распространяться на территории России. Согласно данным из Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в стране болезнь подхватили еще 86 769 человек. За всю пандемию было выявлено 16 861 793 случая заражением COVID-19.

В регионах ситуация обстоит следующим образом. Наибольшее количество случаев снова выявлено в Свердловской области – здесь ковидом заразились 4 802 гражданина. Вторую строчку заняла Самарская область, тут положительный тест получили 3 576 человек. Замыкает тройку антилидеров Санкт-Петербург. В этом городе 3 481 случай заражений.

COVID-19 продолжает забирать жизни людей. За последние сутки от коварной болезни скончались 750 человек. Всего за время пандемии в России из жизни ушли 355 537 пациентов.

При этом количество тех, кто смог побороть болезнь, значительно выше. Так, за прошедший день от коронавируса вылечились 155 725 человек, а за весь период медики поставили на ноги 14 418 916 россиян.