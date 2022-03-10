За сутки в Подмосковье ковидом заболели менее 200 человек

Эпидситуация в регионе постепенно выправляется

Профильные эксперты специализированного оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что за минувшие сутки в Подмосковье опасную инфекцию подхватили 160 человек.

Такие показатели внушают оптимизм. Как отмечает интернет-издание "Радио 1", за прошедшие 24 часа в данном российском регионе выздоровели более 4 тысяч человек.

Сайт "Подмосковье сегодня" добавляет, что за все время буйства коронавирусной эпидемии в Мособласти заразились 949 184 местных жителя.

Ранее "Утро" делилось свежей статистикой по распространению COVID-19 на территории России.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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