Эпидситуация в регионе постепенно выправляется

Профильные эксперты специализированного оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что за минувшие сутки в Подмосковье опасную инфекцию подхватили 160 человек.



Такие показатели внушают оптимизм. Как отмечает интернет-издание "Радио 1", за прошедшие 24 часа в данном российском регионе выздоровели более 4 тысяч человек.

Сайт "Подмосковье сегодня" добавляет, что за все время буйства коронавирусной эпидемии в Мособласти заразились 949 184 местных жителя.

Ранее "Утро" делилось свежей статистикой по распространению COVID-19 на территории России.