Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
840 новости
Профильные эксперты специализированного оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что за минувшие сутки в Подмосковье опасную инфекцию подхватили 160 человек.
Такие показатели внушают оптимизм. Как отмечает интернет-издание "Радио 1", за прошедшие 24 часа в данном российском регионе выздоровели более 4 тысяч человек.
Сайт "Подмосковье сегодня" добавляет, что за все время буйства коронавирусной эпидемии в Мособласти заразились 949 184 местных жителя.
Ранее "Утро" делилось свежей статистикой по распространению COVID-19 на территории России.
Причиной вероятного масштабного столкновения могут стать "ветераны" советского авиапрома
Сеть ресторанов быстрого питания временно уходит с рынка