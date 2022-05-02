Статистика по коронавирусу в России на 2 мая

Статистика по коронавирусу в России на 2 мая
Фото: Li Xin/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеСтатистика по коронавирусу на 3 мая
Погибло более 376 тысяч человек

Согласно данным на 2 мая 2022 года, случаев заболевания коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 6 207. Число погибших стало больше на 136, а выздоровевших на 7. Об этом сообщает Оперативный штаб по ковиду в стране. 

В Москве зафиксировано 334 заражения COVID-19. По области выявлено еще 173 случая. В Санкт-Петербурге прирост составил 393. 

Всего за все время пандемии было выявлено 18 195 608 заболеваний коронавирусом. Количество выздоровлений составило 17 556 220, погибшими от ковида считаются 376 167 граждан. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей