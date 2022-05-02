Погибло более 376 тысяч человек

Согласно данным на 2 мая 2022 года, случаев заболевания коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 6 207. Число погибших стало больше на 136, а выздоровевших на 7. Об этом сообщает Оперативный штаб по ковиду в стране.

В Москве зафиксировано 334 заражения COVID-19. По области выявлено еще 173 случая. В Санкт-Петербурге прирост составил 393.

Всего за все время пандемии было выявлено 18 195 608 заболеваний коронавирусом. Количество выздоровлений составило 17 556 220, погибшими от ковида считаются 376 167 граждан.