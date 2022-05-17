Статистика по коронавирусу в России на 17 мая

Статистика по коронавирусу в России на 17 мая
Фото: Julian Stratenschulte/dpa/www.globallookpress.com
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Ситуация с распространением инфекции постепенно стабилизируется

Еще 4 112 случаев заражения зарегистрировано в России за минувшие сутки. Число госпитализаций составило 2 772. От последствий болезни скончались 110 граждан, а 5 984 выздоровели, сообщает Оперштаб по ковиду.

Прирост больных COVID-19 в Москве составил 212, по региону выявили еще 65 случаев болезни. В Санкт-Петербурге заражений стало больше на 326.

Общее число случаев инфекции в России с начала пандемии доросло до 18 268 958. Количество выздоровлений составило 17 658 542, а смертей – 377 869.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о намерении отменить ковидные ограничения в городе, поскольку ситуация с распространением коронавируса стала улучшаться, передает RT.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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