Врачи продолжают изучать последствия болезни

За минувший день количество новых заражений ковидом составило 3 785. Было госпитализировано 2 466 человек с диагностированной инфекцией. От последствий болезни погибло еще 90 граждан, а 6 352 выздоровели, сообщает Оперштаб по коронавирусу в России.

Число заражений в Москве составило 172, а по Московской области – 81. В Санкт-Петербурге инфекцию нашли у 304 человек.

Согласно общим данным по распространению COVID-19 в стране было выявлено 18 301 393 заражения, 378 516 смертей и 17 700 372 выздоровлений с начала пандемии.

Зарубежные врачи предоставили новые данные о постковидном синдроме. По их словам, на степень проявления последствий влияет тяжесть течения болезни. Согласно исследованиям, в течение 450 дней среди переболевших ковидом умер каждый седьмой пациент или был повторно госпитализирован, а двум из трех пациентов потребовалась амбулаторная помощь, передает МИР24.