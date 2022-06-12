Статистика по коронавирусу в России на 12 июня

Статистика по коронавирусу в России на 12 июня
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Скончались 65 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирнусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеванием в России на 12 июня. За день в стране выявили 3 403 заболевших, скончались 65, выздоровели 3 480.

Первое место среди российских регионов остается за Московской областью  с 219 случаями. Далее идут Москва и Петербург – по 217 и 206 зараженных за сутки.

С начала пандемии в России переболели 18 376 587 человек,  скончались 380 020, выздороветь смог 17 794 561.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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