Статистика по коронавирусу в России на 13 июня

Статистика по коронавирусу в России на 13 июня
Фото: pexels.com
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Всего от последствий инфекции погибло более 380 тыс граждан

За последние сутки число заражений коронавирусом выросло на 2 996. Было госпитализировано 724 человека с подтвержденным диагнозом, выздоровело еще 3 684, погибло 56, сообщает Оперштаб по ковиду в России. 

Больше всего случаев инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге – 203. Следом идет Москва, где обнаружено 180 больных. На третьем месте Волгоградская со 120 заразившимися.

Согласно общей статистике распространения COVID-19, всего в стране было выявлено 18 379 583 случая заболевания. Количество выздоровлений доросло до 17 798 245, а смертей до 380 076. 

Довольно частым постковидным симпотом является ухудшение функций памяти, однако, сообщили британские ученые, у большинства они восстанавливаются. В среднем на это уходит примерно год после выздоровления, передает телеканал "360"

Источник: Оперативный штаб
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