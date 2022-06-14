Российские медики нашли эффективный метод борьбы с постковидным синдромом

Российские медики нашли эффективный метод борьбы с постковидным синдромом
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Последние три года врачи всего мира усиленно борются с коронавирусом и его зачастую тяжелыми последствиями

Одышка, кашель, быстрая утомляемость, нервно-психические расстройства, депрессия, потеря обоняния и осязания – лишь часть проблем, с которыми люди, переболевшие ковидом, приходят к медикам. Российские врачи смогли за два с половиной года систематизировать все знания, полученные об этой коварной болезни, и нашли эффективные методы борьбы с ее последствиями. 

В ходе XIV Международного конгресса "Нейрореабилитация" эксперты обсудили вопросы ранней диагностики осложнений, диспансеризацию и реабилитацию пациентов, а также проверенные препараты для борьбы с постковидным синдромом.

Чаще всего после перенесенного ковида люди жалуются на одышку и усталость. В процессе исследований, которые длились на протяжении двух с половиной лет, медики пришли к выводу, что коронавирус приводит к воспалению и нарушению нормальной свертываемости крови и гипоксии. Эти состояния и могут быть причиной одышки. 


Также страдает сердце, нарушается его ритм, повреждается нервная система, угнетаются когнитивные функции мозга. Ковид воздействует практически на все органы и системы человека.

В этом вопросе главную роль для восстановления организма играет процесс углубленной диспансеризации, сообщила Оксана Драпкина, директор ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России. Для того, чтобы на ранних этапах предотвратить серьезные последствия, врачи призывают вовремя пройти двухэтапную углубленную диспансеризацию. Первый этап – обязательный, второй – по показаниям.

Диспансеризацию проводят в рамках ОМС бесплатно для граждан во всех медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь там, где пациент прикреплен. 

В углубленную диспансеризацию включены сатурация, КТ и Эхо-КГ по показаниям, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, общий анализ крови, развернутый с определением лейкоцитарной формулы, биохимический анализ крови, а также определение концентрации д-димера. Далее по показаниям врач может назначить дуплексное сканирование вен нижних конечностей. 

В 2021 году в России в списках на диспансеризацию значились девять миллионов человек, из них 1,8 миллиона прошли углубленную диспансеризацию. В 2022 году количество перенесших инфекцию увеличилось. От числа прошедших первый этап диспансеризации 7% были направлены на второй этап диспансеризации. Второй этап диспансеризации прошли 41% от направленных.

В рамках Международного конгресса обсуждалась маршрутизация пациентов, перенесших ковид, на реабилитацию. В этом вопросе важна консолидация врачей различных профилей и единый реестр показаний, отметили эксперты. 

По специальной шкале врачи определят тяжесть состояния пациента и по показаниям направляют на реабилитацию. Это комплексные мероприятия медицинского и психологического характера. О возможности пройти реабилитацию каждый гражданин может прочитать на сайте Госуслуг.

"Мы рассматриваем такие критерии жизнедеятельности как передвижение, самообслуживание, ориентация, общение, обучение и трудоспособность, если хотя бы один из них ограничен, это достаточный повод для направления на медицинскую реабилитацию",

– отметила Галина Иванова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

"Одно из серьезных последствий постковидного синдрома – это острое поражение легких, затрагивающее и сердечно-сосудистую систему. У некоторых пациентов с тяжелыми формами длительное время сохраняются изменения в легких и формируется так называемая организующаяся пневмония, которая в 9% случаев приводит к фиброзу легких, – отметил Андрей Малявин, д.м.н., профессор, гл. внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО. – В данном случае рекомендуется применять антифибротическую терапию или препараты, предупреждающие развитие фиброза легких".

В качестве известного примера препарата с противофиброзным действием, в том числе направленным против рубцов и спаек, Сергей Бабак привел препарат "Лонгидаза®" (действующее вещество — бовгиалуронидаза азоксимер).

"Гиалуронидаза, содержащаяся в ферментных препаратах, таких как "Лонгидаза®", снижает избыток гиалуроновой кислоты в легких, препятствует воспалительной реакции, отеку, образованию рубцов, воздействуя на поврежденную ткань, не затрагивая при этом здоровую, и помогает восстановить газообмен",

– отметил профессор.

По словам главного внештатного специалиста-пульмонолога УрФО Галины Игнатовой, снижение уровня гиалуроновой кислоты – это потенциальная мишень терапии Covid-19 и постковидного синдрома.

"Надо сказать, что механизм действия препарата "Лонгидаза®" заключается в том, что он способен расщеплять гиалуроновую кислоту, не повреждая нормальную соединительную ткань. Следствием такого воздействия является увеличение проницаемости ткани, улучшение трофики, уменьшение отека, улучшение диффузии кислорода в ткани и повышение биодоступности лекарств. Таким образом, мы можем сказать, что "Лонгидаза®" снижает риск разрастания соединительной ткани (противофибротическое действие), способствует восстановлению микроциркуляции и лимфодренажа", – рассказала Галина Игнатова.

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