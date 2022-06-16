Статистика по коронавирусу в России на 16 июня

Статистика по коронавирусу в России на 16 июня
Фото: pixabay.com
От последствий болезни погибли более 380 тыс граждан

Число новых заражений за сутки составляет 3 326. Было госпитализиовано с подтвержденным ковидом 1 442 человека, вызоровело 4 699, а умерло – 67, сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в России. 

В Москве было выявлено 270 больных, еще 190 по региону. В Санкт-Петербурге обнаружили 234 случая заражения. 

Всего, по данным на 16 июня, в России зафиксировано 18 388 424 заболевания COVID-19. От последствий инфекции погибли 380 270 граждан. Количество выздоровлений возросло до 17 810 796.

Ранее у главного инфекциониста США обнаружили коронавирус, пишет RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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