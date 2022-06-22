Статистика по коронавирусу в России на 22 июня

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Вирус унес жизни 66 человек

В сфере здравоохранения наступили значительно более позитивные времена, чем еще несколько месяцев назад. Темпы распространения опасного коронавирусного заболевания заметно снизились, однако, к сожалению, россияне все же продолжают заражаться COVID-19. За сутки заболели 3 058 человек.

Сейчас наиболее наглядно отслеживать динамику по регионам можно с помощью такого показателя, как количество госпитализаций. Пальму первенства в этом вопросе продолжает держать Москва, в столице за минувшие сутки забрали в больницы 131 пациента с COVID-19. На втором месте располагается Санкт-Петербург, там специализированная помощь потребовалась 71 зараженному. Третье место – за Челябинской областью, количество госпитализаций в регионе за сутки составило 68 человек.

За то же время медицинским сотрудникам удалось полностью вылечить 3 767 жителей нашей страны. К сожалению, за 24 часа скончались 66 зараженных COVID-19 пациентов.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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