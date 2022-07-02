Скончался 51 человек

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации в стране. Так, за минувшие сутки в России выявили еще 3285 новых случаев, скончался 51, выздороветь смогли 3 488 россиян.

Первое место среди городов занимает Москва с 396 случаями. Далее следуют Петербург и Московская область – по 257 и 249 случаев за день соответственно.

С начала пандемии в России переболели 18 436 679, умерли 381 216, выздоровели 17 865 093 гражданина.



