Статистика по коронавирусу на 2 июля

Статистика по коронавирусу на 2 июля
Harald Tittel/www.globallookpress.com
Скончался 51 человек

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации в стране. Так, за минувшие сутки в России выявили еще 3285 новых случаев, скончался 51, выздороветь смогли 3 488 россиян.

Первое место среди городов занимает Москва с 396 случаями. Далее следуют Петербург и Московская область – по 257 и 249 случаев за день соответственно.

С начала пандемии в России переболели 18 436 679, умерли 381 216, выздоровели 17 865 093 гражданина.


Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

В России готовятся к массовому производству беспилотников

Предприятие переходит на три смены

В России придумали способ мгновенно уничтожить американские HIMARS на Украине

Если этого не сделать, конфликт может затянуться надолго

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей