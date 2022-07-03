Статистика по коронавирусу в России на 3 июля

Статистика по коронавирусу в России на 3 июля
Фото: Waldemar Brandt/unsplash.com
Наибольший суточный прирост - в Москве

Оперативный штаб по коронавирусу сообщил о 3 080 случаях заражений за минувшие сутки. Еще 510 граждан с подтвержденным диагнозом было госпитализировано. 

Наибольший прирост заболеваемости зафиксировали в Москве – там вирус нашли у 371 жителя. В Московской области выявили еще 240 больных. Следом по темпам распространения болезни иде Санкт-Петербург с 248 зараженными. 

Также за день было зарегистрировано 47 случаев смертей и 2 595 выздоровлений. 

Всего, по данным на 3 июля, в стране обнаружили 18 439 759 заражений ковидом, 381 263 смерти, вызванных болезнью, и 17 867 688 излечений. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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