Наибольший суточный прирост - в Москве

Оперативный штаб по коронавирусу сообщил о 3 080 случаях заражений за минувшие сутки. Еще 510 граждан с подтвержденным диагнозом было госпитализировано.

Наибольший прирост заболеваемости зафиксировали в Москве – там вирус нашли у 371 жителя. В Московской области выявили еще 240 больных. Следом по темпам распространения болезни иде Санкт-Петербург с 248 зараженными.

Также за день было зарегистрировано 47 случаев смертей и 2 595 выздоровлений.

Всего, по данным на 3 июля, в стране обнаружили 18 439 759 заражений ковидом, 381 263 смерти, вызванных болезнью, и 17 867 688 излечений.