Статистика по коронавирусу в России на 29 июля

Статистика по коронавирусу в России на 29 июля
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Инфекция привела к смерти 39 пациентов

В статистике по приросту новых инфицированных COVID-19 наметились тревожные тенденции. Постепенно прирост новых зараженных увеличивается. Обеспокоенность по этому поводу уже озвучили в администрации российского лидера. Так, за вчерашний день в нашей стране зафиксировали 11 422 новых случая заражения.

Тяжелое течение недуга чаще всего фиксируется в Златоглавой, за сутки в столичные больницы забрали 314 москвичей. Следом идетПодмосковье, там профессиональная помощь медиков потребовалась 136 местным жителям. Третье место – за Санкт-Петербургом, в Культурной столице зафиксировано 129 госпитализаций людей с COVID-19.

При этом за прошедшие 24 часа медикам удалось излечить от опасного недуга 4 670 человек. К сожалению, вирус унес жизни 39 пациентов.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Почему США отказались от мирового лидерства: политолог объяснил на простом примере

Белый дом больше никто не слушает

"Безнадежно протух": Захарова выступила с неожиданным заявлением о жене Зеленского

Дипломат объяснила подозрительную активность на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей