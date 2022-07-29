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В статистике по приросту новых инфицированных COVID-19 наметились тревожные тенденции. Постепенно прирост новых зараженных увеличивается. Обеспокоенность по этому поводу уже озвучили в администрации российского лидера. Так, за вчерашний день в нашей стране зафиксировали 11 422
новых случая заражения.
Тяжелое течение недуга чаще всего фиксируется в Златоглавой, за сутки в столичные больницы забрали 314 москвичей. Следом идетПодмосковье, там профессиональная помощь медиков потребовалась 136 местным жителям. Третье место – за Санкт-Петербургом, в Культурной столице зафиксировано 129 госпитализаций людей с COVID-19.
При этом за прошедшие 24 часа медикам удалось излечить от опасного недуга 4 670 человек. К сожалению, вирус унес жизни 39 пациентов.
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