Инфекция привела к смерти 39 пациентов

В статистике по приросту новых инфицированных COVID-19 наметились тревожные тенденции. Постепенно прирост новых зараженных увеличивается. Обеспокоенность по этому поводу уже озвучили в администрации российского лидера. Так, за вчерашний день в нашей стране зафиксировали 11 422 новых случая заражения.



Тяжелое течение недуга чаще всего фиксируется в Златоглавой, за сутки в столичные больницы забрали 314 москвичей. Следом идетПодмосковье, там профессиональная помощь медиков потребовалась 136 местным жителям. Третье место – за Санкт-Петербургом, в Культурной столице зафиксировано 129 госпитализаций людей с COVID-19.

При этом за прошедшие 24 часа медикам удалось излечить от опасного недуга 4 670 человек. К сожалению, вирус унес жизни 39 пациентов.