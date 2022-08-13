Статистика по коронавирусу в России на 13 августа

Статистика по коронавирусу в России на 13 августа
Фото: www.unsplash.com
Вирус послужил причиной смерти 60 человек

Заметное ухудшение эпидемиологической обстановки в нашей стране вызывает серьезные опасения у медицинских специалистов и простых жителей России. В последнее время ежедневный прирост новых инфицированных увеличивается. Так, только за прошедшие сутки в нашей стране выявили 28 694 новых носителей COVID-19.

При этом тяжелое течение болезни чаще всего фиксируется в Белокаменной. За сутки в Москве с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировали 324 человека. На втором месте расположилась Культурная столица, специализированная помощь медиков потребовалась 225 петербуржцам. Третье место – за Московской областью, там в больницы забрали 168 зараженных.

При этом за сутки из-за вируса оборвались жизни 60 пациентов. За тот же период медикам удалось полностью вылечить 16 874 человека.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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