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Заметное ухудшение эпидемиологической обстановки в нашей стране вызывает серьезные опасения у медицинских специалистов и простых жителей России. В последнее время ежедневный прирост новых инфицированных увеличивается. Так, только за прошедшие сутки в нашей стране выявили
28 694
новых носителей COVID-19.
При этом тяжелое течение болезни чаще всего фиксируется в Белокаменной. За сутки в Москве с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировали 324 человека. На втором месте расположилась Культурная столица, специализированная помощь медиков потребовалась 225 петербуржцам. Третье место – за Московской областью, там в больницы забрали 168 зараженных.
При этом за сутки из-за вируса оборвались жизни 60 пациентов. За тот же период медикам удалось полностью вылечить 16 874 человека.
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