Статистика по коронавирусу в России на 5 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 5 сентября
Фото: www.unsplash.com
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Вирус унес жизни 76 человек

Серьезное ухудшение эпидемиологической обстановки на территории российского государства вызывает понятную тревогу у профильных специалистов и простых жителей нашей страны. Никому не хотелось бы вернуться в ситуацию, когда придется вводить серьезные ограничения на посещение общественных мест и так далее. Пока прирост новых зараженных серьезно увеличивается. Только за прошедшие сутки в стране выявили еще 41 690 инфицированных.

Больше всего заболевших обнаружено в Златоглавой, московские медики получили положительные тесты на COVID-19 у 4 006 пациентов. Следом идет Северная столица, там заболели 2 997 петербуржцев. На третьем месте – Московская область, там обнаружили еще 1 218 инфицированных.

При этом за 24 часа докторам удалось избавить от инфекции 30 703 пациентов. К сожалению, за тот же период из-за заболевания скончались 76 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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