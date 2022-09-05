Вирус унес жизни 76 человек

Серьезное ухудшение эпидемиологической обстановки на территории российского государства вызывает понятную тревогу у профильных специалистов и простых жителей нашей страны. Никому не хотелось бы вернуться в ситуацию, когда придется вводить серьезные ограничения на посещение общественных мест и так далее. Пока прирост новых зараженных серьезно увеличивается. Только за прошедшие сутки в стране выявили еще 41 690 инфицированных.



Больше всего заболевших обнаружено в Златоглавой, московские медики получили положительные тесты на COVID-19 у 4 006 пациентов. Следом идет Северная столица, там заболели 2 997 петербуржцев. На третьем месте – Московская область, там обнаружили еще 1 218 инфицированных.

При этом за 24 часа докторам удалось избавить от инфекции 30 703 пациентов. К сожалению, за тот же период из-за заболевания скончались 76 человек.